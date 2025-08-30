हमास ने अबु उबैदह की शहादत की खबरों का खंडन किया 

फिलिस्तीनी प्रतिरोध दल हमास की सुरक्षा इकाई ने ज़ायोनी शासन द्वारा फैलाई गई उन अफवाहों का खंडन किया है कि जिनमे कहा गया था कि गज़्ज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता "अबू उबैदह" की हत्या कर दी गई है।
हमास की सुरक्षा इकाई ने एक बयान में ज़ायोनी शासन द्वारा अल-क़स्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदह की हत्या के बारे में फैलाई गई अफवाहों का खंडन करते हुए कुछ बिन्दु पर जोर दिया।
अफवाहों का स्रोत: इन अफवाहों का स्रोत कब्जाधारी ज़ायोनी शासन है और ये अफवाहें सूचनात्मक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं।
ज़ायोनी शासन के मीडिया के निर्देश: कब्ज़ाधारी शासन का मीडिया सेना और खुफिया एजेंसियों के आदेश के अधीन काम करता है और बिना सुरक्षा निर्देश के कोई भी खबर प्रकाशित नहीं होती है।
अफवाहें फैलाने में शासन का रिकॉर्ड: यह साबित हो चुका है कि कब्ज़ाधारी शासन प्रतिरोधी नेताओं की हत्या की अफवाहें फैलाता है ताकि उन्हें और उनके संचार नेटवर्क को विशेष स्थिति में ला सके और इस तरह उन्हें निशाना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र कर सके।
सतर्क रहने का आह्वान: हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि वे कब्ज़ाधारीशासन की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि ये अफवाहें आंतरिक मोर्चे को कमजोर करने के उद्देश्य से छेड़े गए मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है।
