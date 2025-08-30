हमास ने अबु उबैदह की शहादत की खबरों का खंडन किया 

फिलिस्तीनी प्रतिरोध दल हमास की सुरक्षा इकाई ने ज़ायोनी शासन द्वारा फैलाई गई उन अफवाहों का खंडन किया है कि जिनमे कहा गया था कि गज़्ज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता "अबू उबैदह" की हत्या कर दी गई है।

हमास की सुरक्षा इकाई ने एक बयान में ज़ायोनी शासन द्वारा अल-क़स्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदह की हत्या के बारे में फैलाई गई अफवाहों का खंडन करते हुए कुछ बिन्दु पर जोर दिया।