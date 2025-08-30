  1. होम
  2. सेवा
  3. अन्य इस्लामी देश

इस्राईल के आतंकी हमलों में यमन के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों की मौत 

30 अगस्त 2025 - 18:51
समाचार कोड: 1721932
इस्राईल के आतंकी हमलों में यमन के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों की मौत 

प्रधानमंत्री अहमद ग़ालिब अल-रहवी पिछले गुरुवार को ज़ायोनी शासन के हमले में अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ शहीद हो गए हैं।

यमन पर इस्राईल के आतंकी हमलों में इस देश के प्रधानमंत्री समेत उनकी कैबिनेट के कई मंत्री शहीद हो गए हैं।  यमन राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान मे कहा गया है कि  ज़ायोनी शासन के साथ युद्ध के चरम अवसर पर, हम यमनी लोगों और इस्लामी उम्मह को अपने कई राष्ट्रीय नेताओ की शहादत की खबर देते हैं।

प्रधानमंत्री अहमद ग़ालिब अल-रहवी पिछले गुरुवार को ज़ायोनी शासन के हमले में अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ शहीद हो गए हैं।

आतंकी ज़ायोनी शासन ने प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्रियों को निशाना बनाया। जायोनी शासन के हमले में कई मंत्री भी घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की चोटें मामूली हैं और कुछ गंभीर हैं और आईसीयू में भर्ती हैं।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha