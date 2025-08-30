  1. होम
मशहद में ज़ायोनी आतंकी साजिश नाकाम

30 अगस्त 2025 - 18:37
समाचार कोड: 1721921
गिरफ्तार किए गए तत्व हाल ही मे हुए 12-दिवसीय युद्ध के दौरान संवेदनशील और रणनीतिक सुविधाओं के साथ-साथ प्रमुख सैन्य हस्तियों की गोपनीय जानकारी मोसाद को उपलब्ध करा रहे थे।

ईरानी सुरक्षा बलों ने समय पर कार्रवाई करके देश में आतंक की बड़ी ज़ायोनी साजिश को विफल कर दिया। प्राप्त विवरण के अनुसार, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने पूर्वी प्रांत खुरासने-रज़वी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान ज़ायोनी खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े आतंकवादी समूह के 8 एजेंटों को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, बम बनाने के उपकरण, लॉन्चर के पुर्जे और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए।

रक्षा सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तत्व हाल ही मे हुए 12-दिवसीय युद्ध के दौरान संवेदनशील और रणनीतिक सुविधाओं के साथ-साथ प्रमुख सैन्य हस्तियों की गोपनीय जानकारी मोसाद को उपलब्ध करा रहे थे।

इसके अलावा, गिरफ्तार आतंकवादी राज्य और सैन्य अधिकारियों पर हमलों और पवित्र शहर मशहद में महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।

