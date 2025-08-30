  1. होम
अमेरिका का फिलिस्तीन को झटका, महमूद अब्बास का वीजा रद्द किया 

30 अगस्त 2025 - 18:31
अमेरिका फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानि PLO पर जुलाई महीने में ही प्रतिबंध लगा चुका है।  ऐसे में उसकी ओर से ये कार्रवाई की गई है। 

गज़्ज़ा में अमेरिका के समर्थन से जनसंहार कर रहा इस्राईल अपने सेटलमेंट प्लान के तहत कार्रवाई तेज कर चुका है। इसी बीच फिलिस्तीन के लिए एक और बुरी खबर यह है कि अमेरिका इस्राईल की कठपुतली महमूद अब्बास अब संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कहने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास का वीजा आवेदन ही रद्द कर दिया है। 

डोनाल्ड ट्रम्प नहींचाहते है कि महमूद अब्बस यूएन की महासभा में शामिल हो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वीजा कैंसिल ऑर्डर पर साइन करने के बाद मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानि PLO पर जुलाई महीने में ही प्रतिबंध लगा चुका है।  ऐसे में उसकी ओर से ये कार्रवाई की गई है। 

