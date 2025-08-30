जंग के इच्छुक नहीं लेकिन किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार 

ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पीज़िश्कियान ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि ईरान जंग का इच्छुक नहीं है लेकिन दुश्मन के किसी दुस्साहस पर खामोश भी नहीं रहेगा।

पीज़िश्कियान ने कहा कि ईरान किसी युद्ध का इच्छुक नहीं है, लेकिन यदि कोई दुश्मन आक्रमण का प्रयास करता है तो देश पूरी ताकत से उसका मुकाबला करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक चिंता बाहरी खतरे नहीं बल्कि आंतरिक मतभेद और दरारें हैं, जिनका दुश्मन अधिक से अधिक फायदा उठाता है।

पीज़िश्कियान ने स्नैपबैक मैकेनिज़्म के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि स्नैपबैक सक्रिय हो, लेकिन सवाल यह है कि वह यूरोपीय देश जो स्वयं बार-बार अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर चुके हैं, आज हम पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करते हैं?