  1. होम
  2. सेवा
  3. अफ्रीका समाचार

नाईजीरिया, आतंकी हमले में कई की मौत, 100 से अधिक का अपहरण 

29 अगस्त 2025 - 17:36
समाचार कोड: 1721616
नाईजीरिया, आतंकी हमले में कई की मौत, 100 से अधिक का अपहरण 

गाँव के प्रमुख मोहम्मद माई अंजुआ ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि हमलावर दर्जनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर "गमदुम मलम" गाँव में "अदाफका बुकोयम" क्षेत्र में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। 

नाईजीरिया के जामफ़ारा प्रांत में आतंकियों ने भीषण हमला करते हुए 100 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया है।  स्थानीय अधिकारियों और बुजुर्गों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया के ज़ामफारा राज्य में एक हिंसक हमले में बंदूकधारियों ने कम से कम दो लोगों की हत्या कर दी और 100 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से अधिकांश पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं।

हाल के महीनों में नाइजीरिया का ज़ामफारा राज्य सशस्त्र समूहों के हमलों का केंद्र बन गया है, जिन्हें स्थानीय रूप से "डाकू" के रूप में जाना जाता है। इन हमलों के कारण क्षेत्र में यात्रा और कृषि कार्य अत्यंत खतरनाक हो गए हैं।  "एसबीएम" की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2024 से जून 2025 तक, नाइजीरिया के ज़ामफारा राज्य में 4,722 लोगों का अपहरण किया गया है।

गाँव के प्रमुख मोहम्मद माई अंजुआ ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि हमलावर दर्जनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर "गमदुम मलम" गाँव में "अदाफका बुकोयम" क्षेत्र में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। 

गाँव के एक निवासी हज़ीफा ईसा ने कहा कि हमलावर दो समूहों में बंटे हुए थे,  एक समूह लोगों और पशुओं का अपहरण करने के लिए तैनात था, जबकि दूसरे समूह ने गाँव के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक चौकी स्थापित की और गाँव का पास से गुजरने का प्रयास करने वाले लोगों पर गोलीबारी की। 

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha