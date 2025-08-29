यूरोप ने एक बार फिर अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए ईरान के खिलाफ स्नैपबैक मैकेनिज़्म लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि "ईरान के खिलाफ रद्द किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को फिर से लागू करने के लिए तीन यूरोपीय देशों की कार्रवाई, जेसीपीओए का उल्लंघन करने वाले पक्ष के आदेश का पालन है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में बातचीत के भागीदार तीन यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता और "विश्वसनीयता" पर सवाल उठाते हुए लिखा: तीन यूरोपीय देशों की ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रद्द किए गए प्रस्तावों को बहाल करने की कार्रवाई, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में "विश्वसनीय वार्ता भागीदार" की अवधारणा की व्याख्या है, जिसमें बल द्वारा अधिकार बनाया जाता है और "नियमों के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता" खेल के नियमों को निर्धारित करते हैं।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे लिखा कि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रद्द किए गए प्रस्तावों को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तीन यूरोपीय देशों का निर्णय न तो कानूनी दायित्व से उपजा है और न ही तार्किक मूल्यांकन पर आधारित है; बल्कि, जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 28 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति में स्वीकार किया है, यह 4 फरवरी, 2025 के राष्ट्रपति पद के ज्ञापन संख्या 2 के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित है। अमेरिका, जो जेसीपीओए का सदस्य नहीं है, जेसीपीओए का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता और उसे तोड़ने वाला रहा है, 2018 में एकतरफा रूप से जेसीपीओए से हट गया और आज तक प्रतिकूल घटनाओं की एक श्रृंखला का कारण बना है।