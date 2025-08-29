  ज़ायोनी सेना ने फिर किया सीरिया पर हमला 

असद सरकार के पाटन के बाद से ही सीरिया के एक बड़े भू भाग पर कब्जा करने वाली ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर सीरिया पर बड़े पैमाने पर हमला बोला है। स्थानीय सीरियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी शासन ने अपने नवीनतम अतिक्रमण में सीरिया में प्रवेश कर कुनैत्रा के दक्षिण में पूर्वी अल-समदानिया क्षेत्र में घुसपैठ की।

"दरआ 24" नामक एक वेबसाइट के अनुसार ज़ायोनी सेना ने कई सैन्य वाहनों और टैंक के साथ इलाके में गश्त लगाई और कई घरों की तलाशी ली। कल भी कब्जाकारी सैनिकों का एक काफिला कुनैत्रा प्रांत के "ऐन अल-जीवान" क्षेत्र में दाखिल हुआ था। कुनैत्रा प्रांत के रुवैहीना क्षेत्र में जायोनी सैनिकों के एक अन्य समूह ने दो युवकों को गिरफ्तार किया।

असद की सरकार के पतन के बाद, ज़ायोनी सेना ने सीरिया के बुनियादी ढाँचे और सैन्य केंद्रों के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया और पिछले कुछ महीनों में कई बार इस देश के सैन्य केंद्रों पर बमबारी की है।