ट्रम्प को ब्राज़ील का खरा जवाब, हम किसी बाहरी का हुक्म नही सुनते 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ नीति पर दुनियाभर में हंगामा मचा हुआ है। अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ब्राज़ीलियाई उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह किसी भी विदेशी से ऑर्डर नहीं लेते।

राष्ट्रपति लूला ने अमेरिकी टैरिफ को अस्वीकार्य जबरन वसूली बताते हुए कहा कि ब्राज़ील अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और ऐसे उपायों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार है।

गौरतलब है कि अगस्त से ट्रम्प द्वारा लागू किए गए इन टैरिफ उपायों के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है।

कुछ दिन पहले, राष्ट्रपति लूला ने एक बयान में डोनाल्ड ट्रम्प को एक साम्राज्यवादी चरित्र वाला व्यक्ति बताया था जिसे दुनिया अब बर्दाश्त नहीं करना चाहती।