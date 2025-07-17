ट्रम्प को उम्मीद, जल्द वार्ता की मेज़ पर लौटेगा ईरान 

ईरान के खिलाफ इस्राईल के साथ मिलकर युद्ध शुरू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर ईरान से वार्ता की उम्मीद है। वाशिंगटन ने कहा है कि ट्रम्प को उम्मीद है कि ईरान बातचीत की मेज़ पर लौटेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रम्प को उम्मीद है कि ईरान बातचीत की मेज़ पर लौट आएगा। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने, अन्य अमेरिकी अधिकारियों की तरह, ईरान की धरती पर वाशिंगटन के हालिया आक्रमण का ज़िक्र किए बिना, इस्लामी गणराज्य के पाले में गेंद डाल दी। ब्रूस ने दावा किया कि वाशिंगटन ईरान के साथ कूटनीतिक प्रयास कर रहा है और उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका का बातचीत का रुख़ शुरू से ही एक जैसा रहा है और "जैसा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि बातचीत शुरू से ही हमारा उद्देश्य रही है।"