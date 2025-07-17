ट्रम्प ने फिर पलटी मारी, यूक्रेन को चेतावनी, सोचना भी मत 

अमेरिका ने एक बार फिर अपने रुख से पलटी मारते हुए यूक्रेन को खबरदार रहने की नसीहत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी पलटी मारने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रम्प एक बार फिर 24 घंटे के अंदर अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूक्रेन को रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करने की इजाजत देने की बात कही थी, लेकिन अब वे यूक्रेन को चेतावनी दे रहे हैं कि वह ऐसा कुछ न करे।

ट्रम्प ने कहा कि भले ही अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे दे, लेकिन फिर भी यूक्रेन को रूस की राजधानी पर हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका फिलहाल कीव को ऐसी मिसाइलें देने की योजना नहीं बना रहा है।