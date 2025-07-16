  1. होम
ईरान पर सितंबर में फिर होगा हमला, मिडिल ईस्ट में बज रही खतरे की घंटी 

16 जुलाई 2025 - 16:13
समाचार कोड: 1708527
ईरान के मामले में दूतावास ही नहीं कई और संकेत ऐसे मिल रहे हैं, जिनसे लगा है कि यह तुफान से पहले की शांति है। 

गज़्ज़ा से लेकर लेबनान, सीरिया यमन और ईरान तक आतंक फैलाने वाला अवैध राष्ट्र इस्राईल एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारियों मे लगा हुआ है। मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इस बार निशाने पर फिर से ईरान है।

साफ संकेत हैं कि ईरान पर सितंबर में फिर से बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। हालात का जायजा लें तो तीन अहम घटनाएं ईशारा कर रही हैं कि दुनिया एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर है।

पहला कारण है दुनिया भर मे युद्ध की आग भड़काने वाले अमेरिका की ‘अगस्त डेडलाइन’, अमेरिका से वार्ता करने की ईरान का जल्दी न करना और भारतीय दूतावास की ईरान से निकलने की एडवाइजरी।

जब किसी देश का दूतावास अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह देता है, तो समझ लीजिए कि वहां बड़ा खतरा होने की संभावना है। लेकिन ईरान के मामले में दूतावास ही नहीं कई और संकेत ऐसे मिल रहे हैं, जिनसे लगा है कि यह तुफान से पहले की शांति है। 

