वेस्ट बैंक, अमेरिकी नागरिक की ज़ायोनी आतंकियों ने पीट पीट कर हत्या की

फिलिस्तीन में ज़ायोनी आतंकियों की हिंसा में एक और अमेरिकी नागरिक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अवैध राष्ट्र के बढ़ते अपराधों के बीच अब ज़ायोनी आतंकियों के निशाने पर सिर्फ फिलिस्तीनी ही नहीं बल्कि जो भी आ रहा है उसे जान बचाना मुश्किल हो रहा है । ताजा मामला एक अमेरिकी नागरिक को लेकर है जिसे ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों ने पीट पीट कर मार डाला ।

अमेरिका के फ्लोरिडा के 20 वर्षीय अमेरिकी नागरिक सैफुल्लाह मुसल्लत को वेस्ट बैंक में जायोनी आतंकियों ने पीट-पीट कर मार डाला अब उनका परिवार अमेरिकी सरकार से इस मामले की स्वतंत्र जांच और न्याय की मांग कर रहा है । मुसल्लत के परिवार का कहना है कि सैफ एक दयालु मेहनती और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने वाला युवक था ।

सैफ के परिवार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह एक अकल्पनीय त्रासदी और अन्याय है जिसे कोई भी परिवार झेलना नहीं चाहेगा । हम मांग करते हैं कि अमेरिका इस घटना की तत्काल स्वतंत्र जांच करें और दोषियों को सजा दिलाई जाए । परिवार का कहना है कि सैफ को ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों ने लगभग 3 घंटे तक घेर कर पीटा और इस दौरान मैडिक्स पर भी हमला किया गया जो उन्हें बचाने पहुंचे थे।

इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा है कि उन्हे मामले की जानकारी नहीं है और काउंसलर सहायता देने के लिए तैयार हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्राइवेसी के कारण हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।

बता दे कि पिछले कुछ वर्षों में काम से कम 9 अमेरिकी नागरिक जायोंनी आतंकवादियों की हिंसा में मारे जा चुके हैं और अब तक किसी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हुई है ।इनमें अल जजीरा की वरिष्ठ पत्रकार शिरीन अबू आकेलह भी शामिल है।