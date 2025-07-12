साध्वी प्राची ने मुस्लिम समाज और मदरसों के खिलाफ फिर ज़हर उगला  

भाजपा नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हुए मदरसों और मुस्लिम समाज के खिलाफ ज़हर उगला । भारतीय जनता पार्टी की विवादित नेता साध्वी प्राची आए दिन विवादों में रहती ही है। उसने एक बार फिर मुस्लिम समाज और उनके शिक्षन संस्थानों की तौहीन करते हुए एक विवादित बयान दिया है। इस बयान के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। प्राची ने विवादित बयान देते हुए मदरसों को आतंकवादी तैयार करने की फैक्ट्री बताया है।

भाजपा नेत्री तथाकथित साध्वी, प्राची उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पहुंची थी। साध्वी प्राची अपने गनर पर कथित हमले के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से नाराज थी। इसी मामले पर उसने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की।

इस दौरान भाजपा की इस विवादित नेता ने मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, जिसमे कहा कि मदरसों में सिर्फ आतंकवादी बनाए जाते हैं और मदरसों में सिर्फ धर्मांतरण की शिक्षा दी जाती है।