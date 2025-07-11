नतंज़ या फोर्दो की मरम्मत नहीं बल्कि आईएईए के रास्ते बंद करेगा ईरान 

अमेरिका के विख्यात समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ज़ायोनी अमेरिकी हमलों को विफल बताते हुए कहा कि ईरान इन हमलों मे हुए नुकसान के बाद अब नतंज और फोर्दो का पुनर्निर्माण नहीं करेगा बल्कि, अब वह इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने यहाँ आईएईए के रास्ते और उसके निरीक्षकों की आँखें बंद कर देगा।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि हमलों के बाद, ईरान ने एजेंसी के निरीक्षकों को निष्कासित कर दिया, कैमरे बंद कर दिए और पश्चिमी निगरानी रोक दी। वह अब फोर्दो या नतंज़ का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा है, और अपने परमाणु कार्यक्रम को देश भर में छोटी छोटी गुप्त कार्यशालाओं में स्थानांतरित कर रहा है।