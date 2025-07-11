अमेरिका  अपनी गलतियों को सुधारे तो वार्ता संभव 

ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी गलतियों को सुधारता है तो तेहरान गौरव और आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे को दिए एक साक्षात्कार में, अराक़्ची ने स्पष्ट किया कि अमेरिका को सबसे पहले अपना व्यवहार बदलना होगा और यह गारंटी देनी होगी कि वह वार्ता के दौरान ईरान पर फिर से हमला नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा गौरव, तर्क और आपसी सम्मान के साथ बातचीत का रास्ता चुना है। अभी भी, कुछ मित्र देशों या मध्यस्थों के माध्यम से एक राजनयिक हॉटलाइन स्थापित की जा रही है।

अराक़्ची ने कहा कि कूटनीति एक दोतरफा मामला है। चूँकि अमेरिका ने वार्ता तोड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए अब यह ज़रूरी है कि वह अपनी गलतियों और ज़िम्मेदारी स्वीकार करे और अपने व्यवहार में स्पष्ट बदलाव लाए। हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि अमेरिका आगामी वार्ता के दौरान किसी भी सैन्य कार्रवाई से परहेज़ करेगा।