पाकिस्तान, पहचान पूछ कर 9 यात्रियों की हत्या 

बलूचिस्तान के सर्राह दकाई इलाके में एक क्रूर कार्रवाई में आतंकवादियों ने पंजाब जा रही बसों को रोका, यात्रियों की पहचान की और 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने इस हृदयविदारक घटना की पुष्टि की और इसे आतंकवाद का खुला कृत्य बताया।

उन्होंने बताया कि यह घटना लोरलाई और मूसा खेल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्राह दकाई स्थान पर हुई। आतंकवादियों ने यात्रियों के पहचान पत्र देखे, जिसके बाद उन्होंने कुछ यात्रियों को नीचे उतारा और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

आतंकवादियों द्वारा शहीद किए गए लोगों में दो भाई उस्मान और जाबिर भी शामिल थे। शहीदों के भाई साबिर ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि उनके पिता का कल निधन हो गया था। आज सुबह 9 बजे उनकी जनाज़े की नमाज़ थी, जिसमें शामिल होने के लिए दोनों भाई अपने परिवारों के साथ पंजाब लौट रहे थे।

शाहिद रिंद के अनुसार, यह घटना दुश्मन के नापाक इरादों को दर्शाती है जो पाकिस्तान की शांति, स्थिरता और एकता को नुकसान पहुँचाने में सक्रिय हैं।

उन्होंने बताया कि ड्राइवरों ने लोरलाई पहुँचकर प्रशासन को बसों को रोकने की सूचना दी। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और घटनास्थल पर पहुँचकर आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया।

आतंकवादियों ने सर्राह दकाई के अलावा कलात और मस्तोंग में भी हमले किए। सुरक्षा बलों ने तीनों जगहों पर तुरंत और सख्ती से जवाबी कार्रवाई की।

प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, हालाँकि सुरक्षा बल अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं।