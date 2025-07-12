  1. होम
अलियोफ से मिलने बाको पहुँचा HTS सरग़ना जौलानी 

12 जुलाई 2025 - 21:09
समाचार कोड: 1707130
सीरियाई सरकार के राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार, दोनों देशों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बाकू के ज़गुलबा पैलेस में बैठक आयोजित की गई।

सीरिया की सत्ता पर अमेरिका ज़ायोनी लॉबी और सऊदी - तुर्की की सहायता से क़ब्ज़ा करने वाले तकफीरी आतंकी गुट के मुखिया जौलानी ने अपनी आज़रबैजन यात्रा के दौरान इस्राईल के निकट सहयोगी इल्हाम अलियोफ से मुलाकात की। 

सीरियाई समाचार एजेंसी ने कहा कि अबू मुहम्मद जौलानी अजरबैजान गणराज्य की राजधानी बाकू में थे, जिसका स्वागत आज़रबैजान के उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री फेरेस रेज़ेव और अन्य अधिकारियों ने किया । 

