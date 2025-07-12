अलियोफ से मिलने बाको पहुँचा HTS सरग़ना जौलानी 

सीरिया की सत्ता पर अमेरिका ज़ायोनी लॉबी और सऊदी - तुर्की की सहायता से क़ब्ज़ा करने वाले तकफीरी आतंकी गुट के मुखिया जौलानी ने अपनी आज़रबैजन यात्रा के दौरान इस्राईल के निकट सहयोगी इल्हाम अलियोफ से मुलाकात की।

सीरियाई सरकार के राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार, दोनों देशों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बाकू के ज़गुलबा पैलेस में बैठक आयोजित की गई।

सीरियाई समाचार एजेंसी ने कहा कि अबू मुहम्मद जौलानी अजरबैजान गणराज्य की राजधानी बाकू में थे, जिसका स्वागत आज़रबैजान के उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री फेरेस रेज़ेव और अन्य अधिकारियों ने किया ।