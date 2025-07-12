  1. होम
अहले बैत की पैरवी करने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता 

12 जुलाई 2025 - 20:24
"ऐ लोगों! मैं आपके बीच दो महंगी चीजों को छोड़ कर जा रहा हूँ अगर आप उन पर एकजुट और उनसे जुड़ रहोगे  तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे; एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत है।"

मिनहाजुल -कुरान के संस्थापक और पाकिस्तान के मशहूर धर्मगुरु मोहम्मद ताहेरुल क़ादरी ने कहा कि जिन लोगों के पास कुरान और अहुलुल बैत के साथ एक गहरा दिली और प्रेम संबंध है, वे सिराते मुस्तक़ीम से कभी भी गुमराह नहीं होंगे और शैतान उन्हें नहीं बहका सकता। 

उन्होंने कहा कि इस्लामिक उम्मह को यह गारंटी एक साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा ने दी । उन्होंने कहा, "हे लोगों! मैं आपके बीच दो महंगी चीजों को छोड़ कर जा रहा हूँ अगर आप उन पर एकजुट और उनसे जुड़ रहोगे  तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे; एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत है।"

मोहम्मद ताहेरुल क़ादरी ने  कहा कि, पैगंबर के अनुसार जो लोग अहले बैत से प्यार और उनकी पैरवी करते हैं, उनके पास अच्छा और बरकतों वाला एक लंबा जीवन होगा, लेकिन जो लोग पैगंबर के अहले बैत के साथ बुरा सुलूक करते हैं वह क़यामत के दिन नबी के सामने और उनके खिलाफ होंगे और उनका मुंह काला होगा ।

