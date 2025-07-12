ईरान ने अमेरिका की नायक रगड़ी, क़तर में हुआ था भारी नुकसान 

ईरान ने कतर स्थित‍ अमेर‍िकी एयरबेस पर अटैक क‍िया तो अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रम्प ने दावा करते हुए कहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्‍होंने 14 मिसाइलें दागीं, हमने 13 को मार ग‍िराया और एक को छोड़ दिया, क्‍योंक‍ि वो बाहर जा रही थी।

ट्रम्प के झूट की पोल खोलते हुए अब सैटेलाइट तस्‍वीरों ने ऐसा राज खोला है, जिससे अमेर‍िका का मुंह छिपाना मुश्क‍िल होगा। सैटेलाइट तस्‍वीरों से खुलासा हुआ है क‍ि ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिकी सेना का कम्‍युन‍िकेशन सिस्‍टम और एक डोम (radome) पूरी तरह तबाह हो गया। कतर में अमेर‍िका का यह सबसे महत्‍वपूर्ण एयरबेस है, जिस पर 23 जून को

ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थीं। यहीं से अमेरिकी सेंट्रल कमांड खाड़ी क्षेत्र में तमाम सैन्‍य अभ‍ियान कंट्रोल करता है। इसील‍िए ईरान के इस हमले को अमेर‍िका के ल‍िए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।