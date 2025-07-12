गज़्ज़ा, इलाज के लिए आए लोगों पर हमला, कई बच्चों की मौत

इस्राईल ने एक बार फिर गज़्ज़ा में मानवता को शर्मसार करते हुए इस बार दवा के लिए लाइन मे लगे लोगों पर हमला किया जिसमे 10 से अधिक बच्चों के साथ कई लोग मारे गए। दैरुल बलाह शहर में एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मदद का इंतजार कर रहे लोगों पर ज़ायोनी सेना ने हमला करते हुए 15 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में दस मासूम बच्चे, तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल थे। बच्चों में सबसे छोटा महज दो साल का था।

पिछले 24 घंटे में अब तक 82 लोगों को ज़ायोनी सेना बर्बर कार्रवाई करते हुए मार चुकी है । यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग एक अमेरिकी एनजीओ ‘प्रोजेक्ट होप’ की हेल्थ क्लिनिक के बाहर लाइन में लगे थे। क्लिनिक में कुपोषण, संक्रमण और अन्य बीमारियों का इलाज होता है। एनजीओ के प्रमुख रबीह तुर्बे ने बताया कि क्लिनिक की लोकेशन ज़ायोनी सेना को पहले ही दे दी गई थी, फिर भी हमला हुआ।