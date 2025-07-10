जौलानी सत्ता की गारंटी के बदले इस्राईल को गोलान हाइट्स सौंपने को तैयार 

सीरिया की सत्ता पर कबजाने जमाने के बाद इस्राईल अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे तकफीरी आतंकी गुट HTS के सरग़ना अल जौलानी ने इस्राईल को गोलान हाइट्स सौंपने की तैयारी कर ली है। अल-मायादीन नेटवर्क ने जानकार राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि सीरिया पर शासन कर रहे आतंकवादियों के नेता अबू मुहम्मद अल-जौलानी ने अबू धाबी में ज़ायोनी आंतरिक सुरक्षा परिषद के प्रमुख तज़ाही हंगबी से मुलाकात की।

राजनयिक सूत्रों ने जौलानी और हंगबी के बीच हुई बातचीत को दमिश्क और तल अवीव के बीच गुप्त वार्ता की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इस्राईल और सीरिया में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का एक नया स्तर स्थापित हो गया है।

अल-मयादीन ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि जौलानी ने सीरिया की सत्ता में बने रहने के लिए समर्थन के बदले में इस्राईल को गोलान हाइट्स सौंपने की मंजूरी दे दी है।

अल-मायादीन के अनुसार, दक्षिणी सीरिया में दरआ, कुनेत्रा और स्वेदा प्रांतों में जल्द ही तीन बफर जोन स्थापित किए जाएंगे और देश के दक्षिण में स्थित चौकियों से भारी हथियारों को हटा लिया जाएगा।