यमन की दो टूक, ज़ायोनी सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे 

यमन ने अवैध राष्ट्र इस्राईल के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते हुए नेतन्याहू को खबरदार किया है कि यमन हर हरकत का कडा जवाब देगा ।
अंसारुल्लाह यमन के नेता मोहम्मद अल-बुखैती ने नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को चेतावनी दी है कि यमन पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को करारा जवाब दिया जाएगा।
दूसरी ओर, आज सुबह यमन ने एक बार फिर ज़ायोनी ठिकानों पर मिसाइल दागी, जिससे एक बार फिर लाखों ज़ायोनी अपने गुप्त ठिकानों की ओर भागने को मजबूर हो गए। मक़बूज़ा कुदस और तल अवीव में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इस हमले के कारण, बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भी कुछ समय के लिए सब काम बंद कर दिया गया।
ज़ायोनी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि उक्त मिसाइल को रास्ते में ही रोककर नष्ट कर दिया गया, हालाँकि, इस दावे की पुष्टि अभी तक यमनी सूत्रों द्वारा नहीं की गई है।
