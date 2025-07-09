  1. होम
यज़ीद के अपमान का आरोप, बहरैन ने शिया धर्मगुरु को किया गिरफ्तार 

9 जुलाई 2025 - 17:48
समाचार कोड: 1706249
यजीद के समर्थन में शियों का दमन करने वाली आले खलीफा तानाशाही में शिया-विरोधी नीतियाँ न केवल अपराध नहीं हैं, बल्कि कुछ मीडिया और सरकारी संस्थानों के आधिकारिक साहित्य का भी हिस्सा हैं। 

बहरैन की आले खलीफा तानाशाही ने यज़ीद के अपमान का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ शिया धर्मगुरु काज़िम दरवेश को गिरफ्तार कर लिया है।  यज़ीद और मुआविया का अपमान करने के आरोप में बहरैन के विख्यात आलिमे दीन को बंदी बना लिया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार बहरैन सरकार ने शेख काज़िम दरवेश को यज़ीद और मुआविया का अपमान करने के आरोप में 14 दिनों की अस्थायी हिरासत की सज़ा सुनाई।

बता दें कि यजीद के समर्थन में शियों का दमन करने वाली आले खलीफा तानाशाही में शिया-विरोधी नीतियाँ न केवल अपराध नहीं हैं, बल्कि कुछ मीडिया और सरकारी संस्थानों के आधिकारिक साहित्य का भी हिस्सा हैं। 

