यमन ने लाल सागर में फिर एक जहाज को निशाना बनाया 

यमन ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपना अभियान जारी रखते हुए ज़ायोनी हितों को निशाना बनाकर के बार फिर लाल सागर में एक जहाज को हमलों का निशाना बनाया है। रॉयटर्स ने ब्रिटिश कंपनी एम्ब्री के हवाले से बताया कि यमन के बंदरगाह शहर हुदैदह से 51 समुद्री मील पश्चिम में एक जहाज पर पांच मिसाइलों से हमला किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, हमला इतना भयानक था कि लक्षित जहाज को "गंभीर क्षति" हुई और "वह अपना सफर जारी रखने की क्षमता पूरी तरह खो चुका है।"

हालांकि इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक यमन सेना ने इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सनआ ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर उसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ करते हुए ज़ायोनी शासन से जुड़े जहाज परिचालन जराइ रखते हैं तो उनको निशाना बनाया जाएगा।