सरदार मूसवी: अगर बुनियादी ढाँचे पर वार किया तो तुम्हारा बिजली कटना निश्चित है

समाचार एजेंसी अबना के अनुसार, सरदार सय्यद माजिद मूसवी, इस्लामिक क्रांति रक्षक दल (सेपाह) के वायु एवं अंतरिक्ष बल के कमांडर ने एक सोशल नेटवर्क पर एक संक्षिप्त पोस्ट प्रकाशित करते हुए कहा: अगर हमारे पुलों और बिजलीघरों पर अत्याचार किया गया, तो बाल-हत्यारों के सहयोगियों और मेज़बानों का बिजली कटना निश्चित है।