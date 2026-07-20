अमेरिका फिर ईरान से वार्ता का इच्छुक, ट्रंप की पोस्ट से चर्चा शुरू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं के दौरान कम-से-कम तीन बार ईरान पर हमले किए, अब अपने सैन्य हमलों के जारी रहने के बीच एक ऐसी पोस्ट साझा की है जिसमें दावा किया गया है कि अधिकांश अमेरिकी नागरिक ईरान-अमेरिका समझौते के पक्ष में हैं।

इस पोस्ट में एक समाचार की तस्वीर साझा की गई है, जिसमें कहा गया है कि “अमेरिकी मतदाता भारी बहुमत से ईरान के साथ शांति समझौते का समर्थन करते हैं।” साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ईरान के साथ हुए समझौते के कारण मतदाताओं के बीच ट्रंप की लोकप्रियता में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी मतदाता ईरान के साथ समझौते के समर्थक हैं।

यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है जब ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने पहले हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का उल्लंघन किया और ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार, इस बार हमलों में ईरान के गैर-सैन्य बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से पुलों को निशाना बनाया गया तथा दक्षिणी ईरान के लोगों की पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई।

अल-मयादीन ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान के गृहमंत्री इस्कंदर मोमेनी आज शाम छह अन्य ईरानी मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान पहुँचेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान यात्रा के दौरान गृहमंत्री इस्कंदर मोमेनी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।