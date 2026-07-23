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सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद 9 जहाज़ों ने बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य से गुज़रने से किया इनकार

23 जुलाई 2026 - 09:17
समाचार कोड: 1843951
स्रोत: ABNA
सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद 9 जहाज़ों ने बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य से गुज़रने से किया इनकार

एक पश्चिमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब की नाकाबंदी की घोषणा के बाद, कम से कम 9 जहाज़ों ने बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य से गुज़रने से इनकार कर दिया।

समाचार एजेंसी अबना ने अल-मसीरा चैनल के हवाले से बताया कि समाचार एजेंसी फ्रांस-प्रेस (AFP) ने रिपोर्ट किया कि सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी की घोषणा के बाद, कम से कम 9 जहाज़ों ने बाब-अल-मंदब से गुज़रने से इनकार कर दिया, जिनमें यन्बू बंदरगाह से तेल ले जाने वाले जहाज़ भी शामिल हैं।

AFP ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कक्ष के हवाले से यह भी रिपोर्ट किया कि जहाज़ों को यमनियों से चेतावनी मिली थी कि अगर उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के आदेशों की अवहेलना की, तो वे हमलों का निशाना बन जाएँगे।

यमन के अंसारुल्लाह ने पिछले सोमवार को सऊदी अरब के लिए नौवहन प्रतिबंध की घोषणा की, जो इस युद्ध में एक नया मोर्चा खोल सकता है। अंसारुल्लाह ने शिपिंग कंपनियों को एक संदेश में धमकी दी कि वे सऊदी तेल लोड या अनलोड करने वाले किसी भी जहाज़ पर हमला करेंगे।

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