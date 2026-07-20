ट्रंप परिवार भ्रष्टाचार में डूबा, अमेरिकी इतिहास का सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति

वॉशिंगटन: अमेरिका की सीनेट में डेमोक्रेट पार्टी के नेता चक शूमर और उनके कुछ साथियों ने आज एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर कमाए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जब आम अमेरिकी परिवार बढ़ती महंगाई और खर्चों से परेशान हैं, तब ट्रंप परिवार की संपत्ति में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

चक शूमर ने कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए किया। उन्होंने ट्रंप को अमेरिका के इतिहास का “सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति” बताया।

डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य लोगों को बताना है कि इस तरह के भ्रष्टाचार का असर आम जनता पर पड़ता है। वे ऐसे कानून लाना चाहते हैं, जिससे भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति अपने पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल न कर सके।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने करीब 2 अरब डॉलर की कमाई की, जबकि उनके परिवार ने विभिन्न कारोबारी गतिविधियों से 4 अरब डॉलर से ज्यादा कमाए।

रिपोर्ट में सबसे बड़ा आरोप ट्रंप परिवार की क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल करेंसी) परियोजना को लेकर लगाया गया है। डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि इस परियोजना को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के निवेश का समर्थन मिला है।