संस्कृति मंत्री: ईरानी जनता मिसाइलों और बमबारी से नहीं झुकेगी

समाचार एजेंसी ABNA की रिपोर्ट के अनुसार, सैय्यद अब्बास सालेही, संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्री ने शनिवार रात (ईरानी कैलेंडर के अनुसार 1404 के तिर महीने की 27 तारीख) को अमेरिकी आक्रांताओं द्वारा बंदर-अब्बास – रूदकान पुल के विनाश पर प्रतिक्रिया देते हुए, अपने खाते में इस विनाश की एक तस्वीर प्रकाशित करते हुए लिखा: यह आज की बंदर-अब्बास – रूदकान की तस्वीर है।

संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्री ने आगे कहा: अमेरिकी आक्रांताओं ने रास्ते का पुल नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरानी जनता मिसाइलों और बमबारी से नहीं झुकेगी; वे अपने इरादों और दिलों को पुल बनाएँगे, रास्ता बनाएँगे और पार करेंगे।