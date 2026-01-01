तालिबान का दावा, तेहरान में पाकिस्तान ने की इकरामुद्दीन सरीअ की हत्या 

अहलुलबैत (अ) न्यूज एजेंसी -अबना के अनुसार, तालिबान से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि ईरान की राजधानी तेहरान शहर में इकरामुद्दीन सरीअ की हत्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के आदेश पर की गई।

इन सूत्रों ने स्पष्ट किया कि आईएसआई अपने जासूसों के माध्यम से पिछले कुछ समय से इस पूर्व अफगान सैन्य अधिकारी पर नजर रखे हुए थी और हाल के दिनों में अपने प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान इस पूर्व अफगान सैन्य अधिकारी की हत्या के जरिए काबुल और तेहरान के बीच संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था।

सूत्रों ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया तनाव और ईरान के साथ अफगानिस्तान के गर्मजोशी भरे संबंधों के बाद, इस्लामाबाद हर संभव तरीके से काबुल और तेहरान के रिश्तों को तनावपूर्ण और कठिन बनाने की कोशिश कर रहा है।

जनरल इकरामुद्दीन सरीअ की लगभग एक सप्ताह पहले तेहरान में बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।