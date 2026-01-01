यमन में संयुक्त अरब अमीरात का मामला और उलझ गया है। सऊदी मीडिया के अनुसार, रियाज़ ने अमीराती कार्रवाइयों को खतरनाक बताते हुए यमन से सैन्य वापसी की मांग की है, जबकि यूरोपीय संघ ने पूर्वी यमन की स्थिति को क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा करार दिया है।

सऊदी टेलीविजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक बयान में कहा कि साल के अंत से एक दिन पहले अरब लीग ने यमन में यूएई से संबंधित फाइल बंद कर दी, जिसके बाद गठबंधन की ओर से यूएई-समर्थित सशस्त्र समूहों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को निशाना बनाया गया।

दूसरी ओर, सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यूएई की कार्रवाइयों को अत्यंत खतरनाक और अरब लीग के दायरे से बाहर बताते हुए मांग की है कि अमीराती सैन्य टुकड़ियां 24 घंटे के भीतर यमन से निकल जाएं। बयान में यह भी कहा गया है कि यमन के आंतरिक पक्षों को दी जाने वाली सभी सैन्य और वित्तीय सहायता तुरंत बंद की जाए।

इस बीच, यूरोपीय संघ ने पूर्वी यमन में बढ़ती तनाव पर गहरी चिंता जताई है। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा है कि हज़्रमौत और अल-मुहरा सहित पूर्वी प्रांतों की वर्तमान स्थिति से पूरे फारस की खाड़ी क्षेत्र के लिए नए खतरे पैदा हो रहे हैं।

प्रवक्ता ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया जो यमन और क्षेत्र की स्थिरता को और नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही, उन्होंने यमन की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को दोहराया।