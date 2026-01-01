ईरान में दंगों की साजिश बेनकाब, विदेशी एजेंट गिरफ्तार

ईरानी खुफिया मंत्रालय के अनुसार, ईरान में दंगे की बड़ी साजिश को बेनकाब करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोग अमेरिका और यूरोप में स्थित ईरान विरोधी समूहों से जुड़े थे, जिनका उद्देश्य देश में हिंसक प्रदर्शनों को हवा देना था।

ईरान के खुफिया मंत्रालय के एक जानकार सूत्र ने खबर दी है कि देश में दंगों की साजिशों में शामिल तत्वों की पहचान के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके विदेश में स्थित ईरान विरोधी समूहों से संबंधों का खुलासा हुआ है।

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से पांच व्यक्ति अमेरिका में स्थित देश विरोधी समूहों से संपर्क में थे, जबकि दो यूरोप में मौजूद विरोधी समूहों से जुड़े हुए थे। इन व्यक्तियों पर आरोप है कि वे देश में अशांति और हिंसा को हवा देने की योजना बना रहे थे।

खुफिया मंत्रालय के अनुसार, कार्रवाई के दौरान 100 पिस्तौल भी बरामद की गईं, जिन्हें कानूनी सामान के बहाने देश में तस्करी के माध्यम से लाया गया था। हथियारों की आपूर्ति में शामिल तत्वों को भी हिरासत में ले लिया गया है।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन समूहों का उद्देश्य देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को भड़काना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना था।