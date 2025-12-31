सूडान लाल सागर तट पर किसी विदेशी सैन्य अड्डे की अनुमति नहीं देगा 

अल-मयादीन न्यूज एजेंसी के अनुसार, सूडान की संप्रभुता परिषद के अध्यक्ष अब्दुल फत्ताह अल-बुरहान ने कहा है कि सऊदी अधिकारियों के साथ आधिकारिक वार्ता के दौरान, उन्होंने उन्हें लाल सागर तट पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे का निर्माण नहीं होने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने कहा कि सूडान लाल सागर क्षेत्र के देशों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। सूडान का यह निर्णय रूस के उस अड्डे को भी शामिल करता है, जिसे पोर्ट सूडान शहर में बनाया जाना था।

जानकार सूत्रों ने कहा कि अल-बुरहान के ये बयान क्षेत्रीय तनाव कम करने और लाल सागर क्षेत्र के अरब देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने के सूडान के प्रयासों को दर्शाते हैं।

अल-बुरहान पिछले सोमवार को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे।