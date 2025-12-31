रशिया टुडे के अनुसार, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हम आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष, फिलिस्तीनी राष्ट्र के गरिमामय जीवन जीने के अपने अधिकार लेकर आएगा।

तुर्की रक्षा मंत्रालय ने गज़्ज़ा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और पश्चिमी एशिया के अन्य क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों के दौरान ज़ायोनी शासन की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस्राईल दो वर्षों से अधिक समय से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और अशांति का कारण रहा है।

तुर्की के बयान में लेबनान, सीरिया और गज़्ज़ा में ज़ायोनी शासन के अपराधों की निरंतरता का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कार्रवाइयाँ इस्राईल द्वारा फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ जारी बर्बर हत्याओं और अमानवीय कार्यों को रोकने में असमर्थ रही हैं।

तुर्की रक्षा मंत्रालय ने क्षेत्रीय देशों के खिलाफ तल अवीव की निरंतर उत्तेजक बयानबाजी की याद दिलाते हुए जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक क्षेत्र के देशों के खिलाफ ज़ायोनी खतरों को रोकने में सक्षम नहीं हुआ।