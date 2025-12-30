सऊदी की यूएई को चेतावनी, अपने सैनिकों को यमन से निकालो

अल-जज़ीरा के अनुसार, सऊदी अरब ने यूएई को यमन से अपने सैनिकों को निकालने की चेतावनी देते हुए कहा कि एक मित्र देश यानी संयुक्त अरब अमीरात के यमन में कार्य बेहद खतरनाक हैं। ये कार्य यमन के संबंध में अरब गठबंधन के गठन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं।

सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दक्षिणी यमन संक्रमण परिषद पर हज़्रमौत और अल-मुहरा में कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने पर खेद व्यक्त करते हैं। हम यमन की सुरक्षा और स्थिरता और इस देश के राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष के समर्थन पर जोर देते हैं।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हम जोर देते हैं कि दक्षिणी यमन के मुद्दे का एकमात्र समाधान बातचीत है। संयुक्त अरब अमीरात को यमन के अनुरोध का पालन करते हुए 24 घंटे के भीतर इस देश से अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाना चाहिए। यमन के आंतरिक पक्षों को सैन्य या वित्तीय सहायता देना बंद किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि समझदारी, यमन के हित और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत ध्यान में रखे जाएंगे, जो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों को एक साथ लाते हैं।

सऊदी मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि हमें उम्मीद है कि संयुक्त अरब अमीरात इन दो मित्र देशों के बीच संबंधों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।