अब्बास अराक़्ची और ओमान के विदेश मंत्री ने आपसी सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की 

ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची और ओमान के विदेश मंत्री सय्यद बद्र अल-बुसैदी ने तेहरान और मस्कत के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और महत्वपूर्ण वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे से विचार विमर्श किया।

बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने विशेष रूप से दक्षिणी यमन की नाजुक स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यमन की एकता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा क्षेत्र की शांति के लिए आवश्यक है। अब्बास अराक़्ची ने कहा कि क्षेत्रीय देशों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिएं जिससे यमन में स्थायी स्थिरता आए और किसी भी ऐसी कार्रवाई का रास्ता रोका जा सके जो देश की अखंडता के खिलाफ हो।