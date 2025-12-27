मॉब लिचिंग पर इल्तिजा का बड़ा बयान, हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान

ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर की हत्या के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को भारत, या हिंदुस्तान कहने के बजाय 'लिंचिस्तान' बताया है। उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है।

इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा,"न इंडिया, न भारत, न हिंदुस्तान। तुम्हारा नाम है लिंचिस्तान। " उन्होंने यह टिप्पणी ओडिशा में मारे गए युवक की तस्वीर के साथ साझा की।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक बंगाली मुस्लिम मजदूर की कथित रूप से बांग्लादेशी होने के शक में हत्या कर दी गई। मरने वाले शख्स की पहचान 19 साल के जुएल शेख के तौर पर हुई है। वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ओडिशा के संबलपुर जिले में मजदूरी कर रहा था।