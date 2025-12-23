इराक को जल्द मिलेगा पार्लियामेंट स्पीकर, कुर्द और शिया दल ने किया सुन्नी उम्मीदवार का समर्थन

अंतर्राष्ट्रीय अहलुलबैत (अ.स.) समाचार एजेंसी - अबना- के अनुसार, 'अल-अंबार यूनाइटेड' गठबंधन के एक सदस्य ने 'साबित अल-अब्बासी' के घर पर हुई सुन्नी राजनीतिक समूहों की हालिया बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए संसद अध्यक्ष पद के लिए अल-सामर्राई की उम्मीदवारी के रास्ते में अल-हलबूसी द्वारा पैदा की गई बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सुन्नी दलों से बनी राष्ट्रीय राजनीतिक परिषद ने अपनी बैठक में संसद अध्यक्ष पद के लिए 'अज़्म' गठबंधन के प्रमुख 'मुसन्ना अल-सामर्राई' की उम्मीदवारी का समर्थन करने पर सहमति जताई, लेकिन 'तक़द्दुम' गठबंधन के प्रमुख 'मुहम्मद अल-हलबूसी' ने इसका विरोध किया है।

शिया राजनीतिक समूहों के समन्वय फ्रेमवर्क और कुर्द राजनीतिक समूहों ने राष्ट्रीय सुन्नी राजनीतिक परिषद को सूचित किया है कि वे अल-हलबूसी की उम्मीदवारी के विरोध में हैं क्योंकि वह एक विवादास्पद व्यक्तित्व हैं और अन्य राजनीतिक गठबंधनों की ओर से संसद की अध्यक्षता की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए अनुपयुक्त समझे जाते हैं।

कल भी, इराकी स्रोतों ने समन्वय फ्रेमवर्क' द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर सहमति बनाने की सूचना दी थी।

पूर्व सांसद 'अब्बास सरूत' ने कहा था कि शिया समन्वय फ्रेमवर्क के सदस्यों के बीच प्रधानमंत्री पद की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए एक विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर शुरुआती सहमति बन गई है। उन्होंने कहा किआगे का रास्ता आसान नहीं होगा और देश कई जटिल क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनों और आंतरिक संकटों का सामना कर रहा है।