तुर्की में तकफीरी आतंकी संगठन आइएसआईएस के हमले की चेतावनी

अहलुलबैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी - अबना - की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के जेंडरमेरी कमांड ने एक बयान जारी कर आतंकवादी संगठन आइएसआईएस द्वारा नए साल के अवसर पर देश के व्यस्त क्षेत्रों, विशेष रूप से अंकारा और इस्तांबुल में, आतंकी हमलों की संभावना के बारे में चेतावनी दी है।

बयान में कहा गया है कि खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन आने वाले दिनों में घनी आबादी वाले इलाकों में बम लगी कारों से एक साथ हमलों की योजना बना रहा है।

बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि शॉपिंग सेंटर और सार्वजनिक बाज़ार जैसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र आतंकियों का संभावित लक्ष्य हो सकते हैं और सुरक्षा उपायों को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

बयान के एक अन्य भाग में आइएसआईएस के संभावित हमले के तरीकों के रूप में सशस्त्र या आत्मघाती हमला, ड्रोन हमला, कार बम धमाके या भीड़ को वाहनों से रौंदने जैसे हमले बताया गया है।