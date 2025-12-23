परमाणु कार्यक्रम ईरान का मौलिक अधिकार : रूस

वियना में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की टिप्पणियों के जवाब में कहा कि ईरान को अपने राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम को बनाए रखने का कानूनी अधिकार है।
पोम्पियो के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि वाशिंगटन ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियाँ फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं देगा, उल्यानोव ने कहा कि इस तरह के बयान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ईरान के अधिकारों की अनदेखी करते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उल्यानोव ने लिखा कि ईरान, परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का हकदार है। उल्यानोव ने लिखा कि जाहिर तौर पर, पूर्व विदेश मंत्री नहीं जानते कि एनपीटी के तहत ईरान को राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम बनाए रखने का अहस्तांतरणीय अधिकार है, बशर्ते यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो।
एक अलग पोस्ट में उल्यानोव ने ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की उन टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि ईरान क्षेत्रीय या मिसाइल संबंधी मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगा।
उल्यानोव ने इस रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि बातचीत केवल परमाणु मामलों तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय सुरक्षा या मिसाइल क्षमताओं को शामिल करने के लिए बातचीत को बढ़ाना पूरी प्रक्रिया को अवास्तविक बना देगा।
