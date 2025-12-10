गज़्ज़ा, युद्धविराम के बाद भी ज़ायोनी सेना ने की 383 फिलीस्तीनियों की हत्या

अल-नशरा न्यूज एजेंसी के अनुसार गज़्ज़ा सरकार के मीडिया कार्यालय ने कहा कि ज़ायोनी शासन की सेना ने पिछले 60 दिनों में 738 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया है, जिससे गज़्ज़ा पट्टी अब भी 'घुटन भरी नाकाबंदी' में है।

कार्यालय ने जोर देकर कहा कि मानवीय शर्तों का पालन नहीं हो रहा है, सुरक्षा और सैन्य क्षेत्रों में ज़ायोनी उल्लंघनों के कारण 378 फिलीस्तीनियों की मृत्यु हुई है और 980 अन्य घायल हुए हैं। इसके अलावा, ज़ायोनी शासन ने गज़्जा पट्टी के भीतर 43 गैरकानूनी गिरफ्तारियां भी की हैं।

इस बयान के अनुसार, गज़्ज़ा में प्रवेश करने वाले 3000 ईंधन ट्रकों में से केवल 315 ट्रक ही पहुंचे हैं, जो दैनिक 50 ट्रकों के समझौते के मुकाबले औसतन प्रतिदिन 5 ट्रक तक ही सीमित है।