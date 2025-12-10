सूदानी को दूसरा कार्यकाल देने के पक्ष में नहीं है स्टेट ऑफ लॉ गठबंधन

इराक संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले स्टेट ऑफ लॉ कोएलिशन के सदस्य ज़ुहैर अल-जिलाबी ने ज़ोर देकर कहा कि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने मोहम्मद शिया अल-सुदानी को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री न बनाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा: इराक का नया प्रधानमंत्री चुनाव में जीतने वाले गठबंधन के अंदर के गुटों के करीब होगा। इराक के अगले चरण को एक ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जिस पर प्रतिरोध समूह और चुनाव में जीतने वाले राजनीतिक गठबंधनों को भरोसा हो।

अल-जिलाबी ने कहा: अमेरिका और कुछ राजनीतिक लॉबी खुले तौर पर भविष्य के प्रधानमंत्री के चयन प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चयन के लिए हम और अधिक राजनीतिक गतिविधियाँ देखेंगे।