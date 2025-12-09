फ्लोरिडा ने "मुस्लिम ब्रदरहुड" और "अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल" को आतंकवादी घोषित किया

अहलुलबैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरिडा राज्य के गवर्नर ने घोषणा की है कि "मुस्लिम ब्रदरहुड" और "अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल" को इस राज्य में आतंकवादी संगठनों के रूप में लिस्टिड किया गया है।

इस निर्णय के आधार पर, फ्लोरिडा के सभी सरकारी संस्थान इन दोनों संगठनों की किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं; जिसमें उन्हें वित्तीय सहायता देने वाले किसी भी पक्ष को वंचित करना भी शामिल है। टेक्सास के बाद फ्लोरिडा दूसरा राज्य है जिसने यह कदम उठाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नवंबर 2024 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसने मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में वर्गीकृत करने का रास्ता खोला।

अमेरिकी सरकार का दावा है कि ये शाखाएँ हिंसक कार्रवाइयों में शामिल रही हैं, अस्थिरता पैदा करती हैं और वाशिंगटन और उसके सहयोगियों के हितों के खिलाफ सीधा खतरा पैदा करती हैं। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि ब्रदरहुड की शाखाओं ने 7 अक्टूबर के बाद कुछ हमलों में भाग लिया है या हमलावरों को सुविधा प्रदान की है, और उनके नेताओं ने अमेरिकी साझेदारों के खिलाफ हमलों को उकसाया है।