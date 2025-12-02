ईरान और रूस मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मिलकर काम करेंगे 

ईरान के रूस में राजदूत काज़िम जलाली ने रूसी फेडरल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस के प्रमुख यूरी चेखांचेन से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और इस्लामिक गणराज्य ईरान एवं यूरैशियन ग्रुप (EAG) के बीच मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की वित्तीय सहायता के खिलाफ बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया।

यूरी चेखांचेन ने ईरान के प्रारंभिक कदम और EAG की बैठकों में सक्रिय भागीदारी की सराहना की और कहा कि रूस ईरान के साथ कौशल साझा करने और तकनीकी परामर्श देने के लिए तैयार है, ताकि सदस्य देशों के साथ ईरान की भागीदारी और सहयोग और बेहतर हो सके।

यूरैशियन ग्रुप फॉर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टेररिज़्म, FATF से संबद्ध नौ क्षेत्रीय संस्थाओं में से एक है। इसका 43वां आम सत्र नवंबर में मिन्स्क, बेलारूस में आयोजित हुआ, जिसमें 18 देशों के 35 प्रतिनिधिमंडल और 15 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।

दिसंबर की शुरुआत में मिन्स्क में आयोजित EAG बैठक में यूरी चेखांचेन को 2026–2027 की अवधि के लिए समूह का आगामी अध्यक्ष चुना गया।

