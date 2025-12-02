  1. होम
  2. सेवा
  3. मुख्य समाचार

ईरान और तुर्की  स्थायी शांति के लिए मिलकर सहयोग करने को प्रतिबद्ध 

2 दिसंबर 2025 - 12:58
समाचार कोड: 1756673
ईरान और तुर्की  स्थायी शांति के लिए मिलकर सहयोग करने को प्रतिबद्ध 

ईरान और तुर्की, दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में, इस बात के प्रति दृढ़ हैं कि निकटतम तालमेल और सहयोग के माध्यम से स्थायी शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए।

तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने आर्थिक, व्यापारिक, ऊर्जा, ट्रांजिट, सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कहा कि तेहरान में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ अत्यंत स्नेहपूर्ण और अनुकूल वातावरण में हमने द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ते रुझान का आकलन किया और दोनों देशों के नेताओं के इस दृढ़ संकल्प पर जोर दिया कि आर्थिक, व्यापारिक, ऊर्जा, ट्रांजिट, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि हमने गज़्जा और वेस्ट बैंक की दर्दनाक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, ज़ायोनी शासन की नरसंहार की कड़ी निंदा की और इसके अपराधों को तुरंत रोकने तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
अराक़्ची ने कहा कि इसी तरह सीरिया और लेबनान की स्थिति पर हमने इन दोनों देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता का पूरा सम्मान करने पर जोर दिया और ज़ायोनी शासन की लगातार आक्रामकता की कड़ी निंदा की।
ईरान और तुर्की, दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में, इस बात के प्रति दृढ़ हैं कि निकटतम तालमेल और सहयोग के माध्यम से स्थायी शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha