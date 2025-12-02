ज़ायोनी सेना प्रमुख की वॉशिंगटन यात्रा; गज़्ज़ा और लेबनान पर होगी चर्चा 

ज़ायोनी सेना स्टाफ प्रमुख एयाल ज़ामीर अगले हफ्ते, मार्च में पदभार संभालने के बाद पहली बार, अमेरिका के मुख्य स्टाफ प्रमुख "डैन किंग" के निमंत्रण पर वॉशिंगटन जा रहे हैं। हिब्रू मीडिया के अनुसार, ज़ामीर इस यात्रा में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, इन वार्ता का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय संवेदनशील मामलों पर होगा; जिसमें गज़्ज़ा में संघर्ष विराम की स्थिति, लेबनान का मुद्दा और वॉशिंगटन तथा तल अवीव के बीच सुरक्षा समन्वय शामिल हैं। हिब्रू सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच हिज़्बुल्लाह की क्षमताओं को खत्म करने और प्रतिरोध को कमजोर करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी।

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब तल अवीव 10 अक्टूबर से लागू संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन कर रहा है। इस संघर्ष विराम से पहले लगातार दो साल तक ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा की घेराबंदी करते हुए 70,000 से अधिक लोगों का जनसंहार किया।

