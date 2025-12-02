वेनेजुएला की सेना और जनता दोनों साम्राज्यवाद के सामने डटी

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने काराकस में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वेनेजुएला की जनता और सशस्त्र बल देश को साम्राज्यवादी खतरों से बचाने के लिए तैयार हैं। यह भाषण राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर सीधे प्रसारित किया गया।

मादुरो ने कहा कि जनमत सर्वेक्षण दिखाते हैं कि वेनेजुएला की 94% जनता साम्राज्यवादी सैन्य खतरे को नकारते हुए अपने देश की रक्षा के लिए तैयार है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वेनेजुएला के पास अपनी पेशेवर रक्षा रणनीति मौजूद है और दो लाख सशस्त्र सैनिक देश की शांति और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश में दो लाख पुलिस अधिकारी विभिन्न कानून प्रवर्तन संस्थाओं में सेवाएँ दे रहे हैं।

मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला ने लगभग 22 हफ्तों तक मानसिक दबाव सहा है, लेकिन इस दौरान जनता ने नागरिक, सैनिक और पुलिस के साथ एक स्वतंत्र, संप्रभु और समाजवादी वेनेजुएला के निर्माण की रक्षा के लिए तैयारियां की हैं।

उन्होंने कहा कि यह साम्राज्यवाद के लिए बुरी खबर है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए मादुरो ही नहीं बल्कि जनता भी तैयार है।