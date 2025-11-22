इराक, किस को मिलेगी प्रधानमंत्री की कुर्सी, तीन नामों पर चर्चा 

इराक मे चुनाव के बाद सरकार गठन कोलेकर हलचल तेज़ है । ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री पद पर किस की नियुक्ति होगी। इराकी राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, "इत्तिहाद अल-इतार अत्-तनसीकी" ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की सूची को घटाकर तीन नामों तक सीमित कर दिया है।

पिछले दिनों इस गठबंधन की बैठकों में तेजी आई है ताकि अन्य राजनीतिक समूहों के साथ बातचीत शुरू करने से पहले देश के तीनों शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए शुरुआती सहमति बनाई जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, पहले तैयार की गई 15 उम्मीदवारों की सूची को कम करके अब सिर्फ तीन नाम रखे गए हैं।

इन तीन नामों में मोहम्मद शिया अल-सुदानी, नूरी अल-मालिकी और हमीद अश्-शातरी शामिल हैं। गठबंधन की कार्यप्रणाली के अनुसार, प्रधानमंत्री का अंतिम नाम आंतरिक मतदान के माध्यम से तय किए जाने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में गठबंधन नेताओं के बीच और बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि सुन्नी और कुर्द समूहों के साथ बातचीत शुरू करने से पहले सहमति के तरीके पर अमल किया जा सके।