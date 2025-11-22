लेबनान पर किसी भी देश की तानाशाही स्वीकार नहीं 

हिज़्बुल्लाह लेबनान ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा सभी नागरिकों की ज़िम्मेदारी है और किसी भी बाहरी डिक्टेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि देश और क्षेत्र को घेरने वाले संकटों और ख़तरों के मद्देनज़र लेबनान की आज़ादी और संप्रभुता की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है।

हिज़्बुल्लाह के बयान में कहा गया कि हम राष्ट्रीय एकता और लेबनानी नागरिकों के बीच सहयोग को मज़बूत करना चाहते हैं, क्योंकि यही सिद्धांत ज़ायोनी शासन की आक्रामकता का सामना करने के मुख्य कारकों में से एक है।

हिज़्बुल्लाह ने कहा कि हम हर तरह की गुलामी और बाहरी निर्देशों के आगे झुकने का विरोध करते हैं, क्योंकि लेबनान की स्वतंत्रता केवल बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करके ही सुरक्षित रह सकती है। हम अपने देश के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं और हर प्रकार की आक्रामकता के सामने रक्षा और प्रतिरोध के स्वाभाविक और वैध अधिकार पर ज़ोर देते हैं।

ज़ायोनी दुश्मन को युद्धविराम और प्रस्ताव 1701 पर अमल करने के लिए विवश करने के लिए हर संभव साधन इस्तेमाल किए जाने चाहिए। साथ ही देश के पुनर्निर्माण के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाए जाने आवश्यक हैं।